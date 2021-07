Bucciantini: “Kessie è il midollo spinale del Milan. E’ ovunque”

Il giornalista Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport, ha esaltato Franck Kessie, centrocampista del Milan

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Franck Kessie, centrocampista del Milan: "Kessie è il midollo spinale del Milan. È ovunque: fra ogni vertebra di questa squadra trovi Kessie che lavora, che copre, che tira, che dà coraggio col suo modo di stare in campo e le squadre hanno bisogno di giocatori così, che ricordino come si sta in campo".