Bucciantini: “Junior Messias è il giocatore che serve al Milan. Ho fiducia”

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan, soffermandosi in particolar modo su Junior Messias: "Pioli ora deve essere bravo a gestire le energie; le energie si gestiscono quando le hai, non quando le hai finite. Adesso è Messias il giocatore che serve al Milan. Può fare il cambio di Saelemaekers e quello di Diaz. Poi c'è anche Maldini, con l'ultima partita si è conquistato qualche minuto nelle turnazioni. Adesso è il momento di vedere Messias, del quale c'è una narrazione già polarizzata. Io faccio parte di quelli che lo aspettano con molta curiosità e molta fiducia".