Bucciantini: “La forza del Milan è faticare e non perdere neanche una partita”

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento del Milan ai microfoni di 'Sky Sport'

Intervenuto durante 'Sky Calcio Club', Marco Bucciantini ha parlato del momento del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è stato raccontato male. Se pensi ad un periodo difficile, che fa fatica a fare il tuo calcio, a fare un tipo di gioco che gli era sempre riuscita. Quando fai tre gol in sei partite, tieni viva la Coppa Italia, 15 punti in sette partite di campionato. Loro hanno resistito, per fare una volata devono fare un colpo di pedale migliore. Però quando fai fatica ma non perdi nemmeno una partita, significa che non hai niente da nascondere. E' questa la tua forza. In questo momento ha capito che prendere gol renderebbe le partite complicate, ma non prende gol". Milan, le top news di oggi: esclusiva Calemme, novità Investcorp.