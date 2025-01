Bucciantini: “Al Milan c’è confusione. Non sai cosa stanno cercando”

Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao: "Sul Milan devo ancora vedere una serie, di indizi, di messaggi, che vanno tutti dalla stessa parte. Io continuo a vedere un po' di confusione. Anche in questi giorni che il Milan va in campo, lo guardi, e non sai se stanno cercando un centravanti, un'ala sinistra, un'ala destra, un centrocampista, un terzino. Per me il Milan deve comprare un centrocampista come prima cosa. Walker? È un ruolo dove in estate hanno deciso di comprare un giocatore al posto del capitano sei mesi fa".