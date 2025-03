Intervistato a Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha parlato del Milan dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio . Il giornalista ha definito il Diavolo come una squadra allo sbando e accusa la società, ritenendola senza idee e molto confusa. Inoltra, spiega che Conceicao non è affatto protetto e la squadra lo avverte. Ecco, di seguito, le parole di Bucchioni .

"La squadra è allo sbando perché la società non ha le idee chiare e la squadra lo avverte. L'allenatore non è stato protetto in questo periodo. Non si capisce nulla di quello che fa la società. E da lì deriva tutto il resto".