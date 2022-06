Milan, Brocchi: “Maldini e Massara? Assurdo non continuare con loro”

Cristian Brocchi, ex allenatore e giocatore del Milan, ha parlato di calciomercato, di Maldini e Massara, ma anche dello scudetto

Cristian Brocchi , ex allenatore e giocatore rossonero, ha parlato di calciomercato, dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara , ma anche dello scudetto del Milan . Una vittoria che gli ha permesso di festeggiare da tifoso insieme al figlio per le strade di Milano. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.

Sorpreso più dallo scudetto del Milan o dal Monza in Serie A? "Il Milan mi ha sorpreso di più, avevano meno aspettative all’inizio della stagione, lo scudetto non era proprio un obiettivo dichiarato. È stata una cosa bellissima, ho portato mio figlio a festeggiare ed è stato emozionante farlo per la prima volta da tifoso".