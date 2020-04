Brocchi: “Ibrahimovic al Monza? Cosa molto lontana …”

NEWS CALCIO – Cristian Brocchi, ex giocatore ed allenatore del Milan, oggi tecnico del Monza in Serie C, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘FanPage‘. Queste le dichiarazioni di Brocchi:

Su un’eventuale ripartenza del calcio italiano: “La cosa più importante è la salute di tutti, ma bisogna ricordare che l’industria del calcio porta tanto alle casse dello Stato e a quelle persone che gravitano in questo mondo, e non mi riferisco ai calciatori ma a tutti quelli che lavorano nel calcio”.

Sulla possibilità di annullamento dei campionati: “Penso che dopo aver giocato il 70% delle partite i meriti acquisiti sul campo non si debbano toccare” e sulle difficoltà della ripartenza dopo uno stop forzato, ha dichiarato “Dipende sempre dalla mentalità che hai, da quanto vuoi far bene le cose e da quello che hai fatto in questo periodo di inattività, che per noi non è stato totale perché anche se ci manca il pallone abbiamo cercato di mantenere una condiziona accettabile in modo da non ripartire da zero”.

Sulle differenze tra Serie A e Serie C: “I giocatori di Serie C vanno tutelati. Non sono giocatori di Serie A o di Serie B che hanno degli stipendi che gli permettono di vivere in una certa maniera. Non bisogna dimenticare che il lavoro del calciatore è particolare e che a 35 anni la carriera può anche finire. Sicuramente chi ha fatto una carriera di Serie C non ha guadagnato tanto da poter vivere serenamente o aprire un’attività. È un argomento molto delicato, il calcio porta tanto a livello emozionale, dà soddisfazioni e gratificazioni importanti e i calciatori sono parte importante di questo sistema”.

Sulla possibilità di allenare Zlatan Ibrahimovic in Brianza: "Il sogno è andare in Serie A e non quello di allenare un giocatore o un altro. Allenare un singolo giocatore non è un sogno, poi è chiaro che se Ibrahimovic avesse deciso di giocare a Monza sarei stato contento: pensare adesso ad un Ibrahimovic al Monza credo sia cosa molto lontana".