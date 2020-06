Brocchi: “Del gruppo di Ancelotti in tanti oggi hanno successo nel calcio”

MILAN NEWS – Cristian Brocchi, ex calciatore ed allenatore del Milan, oggi tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ricordando la sua esperienza rossonera, a margine della conferenza stampa per la promozione della squadra brianzola in Serie B.

Queste le dichiarazioni di Brocchi: “Non è un caso che molti del gruppo di Carlo Ancelotti abbiano raggiunto successi importanti anche nel post carriera. Quando si costruiscono dei successi è importante che ci sia una società solida ma anche scegliere giocatori con dei valori”.

"Il Milan, in quegli anni, ha vinto perché molti di noi erano calciatori con grandi valori. Eravamo un gruppo fantastico e oggi la maggior parte di quel gruppo lavora nel calcio con successo", ha concluso Brocchi.