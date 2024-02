Brini sicuro: “Il Milan può arrivare davanti alla Juventus”

Fabio Brini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulle sue ambizioni scudetto prima del dominio Inter

Fabio Brini , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TMW' sul Milan e sulle sue ambizioni scudetto prima del dominio Inter . Ecco le sue parole.

Le parole di Fabio Brini sul Milan

«Credo che potesse essere un’antagonista dell’Inter. L’intensità mentale però non è stata sempre la stessa perché i rossoneri hanno le qualità per controbattere i nerazzurri. Se continuano ad avere questa continuità e facilità di gioco la squadra di Pioli può arrivare davanti alla Juve». LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan - Sirene inglesi per Reijnders: ecco a chi interessa>>>