Brignoli: “Gol al Milan? Un conto è se lo fa Buffon, per me è stato difficile”

Ecco le dichiarazioni di Alberto Brignoli, ex portiere del Benevento, che ha parlato di quel clamoroso gol contro il Milan allo scadere

Dopo quel gol si è sentito 'etichettato', si è sentito considerato soltanto 'quello del gol di testa'? "All'inizio sì, è stato difficile. Per arrivare in A sono partito dal Montichiari, dopo sei anni tra i grandi mi ha preso la Juventus. Poi mi sono trovato in A a Benevento, in quella stagione difficile ed è arrivato il gol... Siamo diventati la mascotte della A, hai fatto il primo punto col portiere. Un conto è se lo fa Buffon, io invece... Tanta B, non avevo la credibilità del portiere di A ed è stato pesante. Però dopo sono andato a Palermo e abbiamo fatto bene e poi Empoli e la promozione: per i non addetti ai lavori, per i tifosi, verrò ricordato anche per quello. Per chi lavora sa come funziona e quale sia stato il mio percorso".