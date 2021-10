Bressan: “Tonali rispetto all’anno scorso è un altro giocatore, è cresciuto”

Mauro Bressan, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero sulla crescita di Sandro Tonali: ecco le sue parole sul centrocampista del Milan

Intervenuto durante 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Mauro Bressan ha parlato di Sandro Tonali. Queste le parole dell'ex calciatore. "Rispetto all'anno scorso è un altro giocatore ed è giusto sia così, è cresciuto. Arrivare dal Brescia al Milan non è facile per nessuno, ma lui ha avuto forza e costanza nel presentarsi al meglio oltre che voglia nell'indossare la maglia del Milan". Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico annuncia diversi indisponibili.