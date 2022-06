Bremer: “Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions”

Intervenuto ai microfoni di 'ESPN', Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato del suo futuro. Sul brasiliano ci sono gli occhi sia del Milan che dell'Inter, queste le sue dichiarazioni: "Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via. Juric mi ha detto: 'Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo'. Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. E' una questione di tempo, sto valutando diverse proposte: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione".