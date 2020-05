Brehme: “Nagelsmann è bravo ma non ancora pronto per l’estero”

MILAN NEWS – Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta questa mattina, il tedesco Andreas Brehme ha parlato anche di Julian Nagelsmann. “E’ un allenatore giovane, molto bravo, che sta facendo strada. Ma per me non è ancora pronto per andare all’estero, ha solo 32 anni. Adesso da noi riprende il campionato per fortuna. Vediamo come finirà la stagione il Lipsia: è terzo ed è ai quarti di Champions. E’ una squadra in ascesa, ma le esperienze all’estero sono diverse”, ha detto l’ex interista alla rosea.

Intanto, Rangnick sembra sempre più vicino: presto l’incontro con Gordon Singer>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓