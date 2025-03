Brambati: “Tare al Milan? Uno dei migliori. Scommetto che vorrà Conte”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero Igli Tare come nuovo DS rossonero: "Penso che Ibrahimovic non ha l'esperienza necessaria per fare quel tipo di lavoro. L'acquisto di Tare porterebbe veramente tantissimo a questo Milan, è uno dei migliori direttori in circolazione. Lo stimo tantissimo ed è bravissimo anche come collante tra spogliatoio e società. E' una persona super-competente. Farebbe un acquisto pazzesco. Ibra dovrebbe stare accanto a Tare e imparare".