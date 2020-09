Brambati su Ibrahimovic: “Vedo un controsenso: vi spiego perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Brambati a TMW Radio sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan e per Stefano Pioli:

“L’importante è che non porti via spazio ai giovani. Si punta ai giovani e ti appoggi a Ibra? E’ un pò un controsenso comunque. Se i giovani comunque danno il loro meglio e riesci ad arrivare solo sesto e non terzo, devi accontentarti. Il Milan è anni che tra un progetto e l’altro manchi la Champions, mentre l’Atalanta con giovani e non solo, con una programmazione, è due anni che arriva in Champions”.

