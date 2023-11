Brambati: “Milan? Per me può ancora ambire allo Scudetto”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del delicato momento che vivono i rossoneri dopo il deludente pareggio contro il Lecce : "Difficile capire, oggi più che un giocatore servirebbe riavere qualcosa di magico che abbiamo visto nella cavalcata Scudetto. C'era un qualcosa di trascinante in 3-4 giocatori come Maignan, Theo Hernandez e Leao. Furono decisivi in quello sprint finale".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Credo che qualcosa in difesa andrei a rivedere, e anche lì davanti sei attaccato al solo Giroud, perché Jovic e Okafor non hanno soddisfatto le esigenze che hai. Qualcosa in questi due reparti dovresti fare a gennaio. Per me è una squadra che può ancora ambire allo Scudetto".