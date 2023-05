Brambati: “La rosa del Milan non è stata rinforzata ma indebolita”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e dei giocatori arrivati durante l'ultima sessione estiva di mercato: "A causa del mercato scarso che ha fatto è lì. Ho sempre fatto i complimenti a Maldini, ma alcune scelte sono state completamente sbagliate, vedi De Ketelaere. Va aspettato, ma Origi, Thiaw, Pioli non è stato aiutato in questo. Non è stata rinforzata la rosa ma indebolità. Ricordiamoci che ha perso Kessiè a parametro zero".