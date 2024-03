Brambati: “Milan? Pioli non rimarrà. Ma magari anche Furlani…”

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Oggi Pioli che fai, lo tieni se vince l'Europa League o lo ritieni non adatto per il tuo progetto? E' qui la questione. Oggi come oggi le società fanno un ragionamento sulla statura di un tecnico o su quanto fatto durante l'anno o nelle stagioni? A me le parole sembrano inequivocabili, questo non rimane. Così come non rimane Furlani, perché non è solo il tecnico. Magari vanno via Furlani e Moncada". LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale rivoluziona tutto? No, solo qualche aggiustamento >>>