Brambati: “Il binomio Massara-Maldini era perfetto, nello spogliatoio…”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del lavoro svolto dagli ormai ex dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del lavoro svolto dagli ormai ex dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara : "Il binomio Massara-Maldini era perfetto. Massara veniva da una certa esperienza fatta con Sabatini, Maldini con la carriera che ha fatto poteva essere ascoltato nello spogliatoio. Le proprietà straniere, soprattutto Inter e Fiorentina, hanno fatto benissimo a tenersi dentro elementi che ne sanno di calcio".

Infine, l'ex calciatore ha concluso consigliando al Milan l'ingaggio di un altro ex dirigente, ma della Lazio, come Igli Tare: "Se c'è qualche squadra che cerca, sta perdendo un'occasione incredibile. Ad esempio il Milan dovrebbe pensarci. Prima del Covid mi venne segnalato un giocatore che giocava in una serie lituana, ci vedemmo io, Tare e Alessandro Moggi e lui lo conosceva e sapeva tutto. E' uno dei più grandi conoscitori del calcio europeo e mondiale. Nello spogliatoio era il collante tra big e allenatore. Se fossi oggi Cardinale oggi prenderei subito Tare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Newcastle irrompe nella corsa al bomber Guirassy >>>