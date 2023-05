Brambati: “Non mi aspettavo che il Milan crollasse così contro l’Inter”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, Massimo Brambati ha parlato della sconfitta del Milan in Champions League contro l' Inter : "Continuo a sostenere che quando non hai tra le tue fila un giocatore importante, anche dal punto di vista psicologico, come Leao ne risenti. Io pensavo che il Milan reagisse di squadra. Credo di aver scoperto nel derby una fragilità inaspettata. Non mi aspettavo che il Milan crollasse così, anche dal punto di vista emotivo".

L'ex calciatore ha poi concluso con un pensiero su Simone Inzaghi: "Marotta non è che ci ha fatto capire che rimarrà a fine anno. I dirigenti non sono stupidi, hanno le stesse visioni che abbiamo noi da fuori. Sa che si sta giocando una semifinale Champions perché ha avuto un sorteggio benevolo soprattutto dai quarti. Non lo viene a dire ma lo sa. Ma ha detto bene che da una partita o da un trofeo che analizzi la stagione di un allenatore. Diventi impopolare poi se lo mandi via se dovesse vincere la Champions, e credo che non lo faranno".