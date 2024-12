Brambati: “Se fossi stato nel Milan avrei preso Gasperini. Ecco perché”

"Decidi di mandare via Allegri, ci rimetti dei soldi e lasci a casa Conte. Hai preso uno che ha fatto bene un anno, Gasperini per quanto fatto allora meriterebbe di andare al Real Madrid…Il Napoli ci ha provato e non ci è voluto andare lui, perché secondo me si è fatto un’idea di quello che avrebbe dovuto sopportare con la proprietà. Conte invece ha accettato, mettendo dei paletti prima del via. Dico solo questo: se fossi stato in Milan e Juventus un pensiero al Gasperini lo avrei fatto, se non prendi Conte". LEGGI ANCHE: Ag. Liberali: “Mattia può esprimersi in prima squadra. Nel Milan Futuro … | Esclusiva PM