Brambati: “Fonseca? Tecnico aziendalista. Il problema però è Leao”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del nuovo tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca: "Dipende dalla squadra, se ci saranno ancora certi giocatori, quali arriveranno, che intelaiatura metterà su la società per Fonseca. Lui mi sembra molto aziendalista come allenatore, in linea con i programmi della società. Il Milan non potrà nascondersi nel contrastare il predominio nerazzurro, dovrà mettere nelle mani di Fonseca una squadra importante per giocarsi lo Scudetto".