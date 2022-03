Brambati: “Il Milan sta imparando a vincere le partite sporche”

Il procuratore Massimo Brambati ha analizzato la vittoria contro l'Empoli in Serie A. Il Milan ha migliorato un aspetto non di poco conto

Il procuratore Massimo Brambati ha analizzato la vittoria contro l'Empoli in Serie A. Il Milan ha migliorato un aspetto non di poco conto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il Milan deve vincere, non giocare bene. E credo che Pioli stia lavorando su questo. Non è detto che se giochi bene vinci. Sta facendo una metamorfosi da questo punto di vista. Ci si ricorda dei risultati e non del bel gioco. Il Diavolo sta imparando a vincere le partite sporche. Pioli sta cominciando a capire come si deve vincere, devi diventare cinico e lo sta diventando".