Brambati: “Leao deve aumentare le giocate all’interno delle partite” | News

Massimo Brambati, ex calciatore e attuale procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni su Rafael Leao, attaccante del Milan

Sono tanti i giovani presenti all'interno della rosa del Milan. Tutti forti, ognuno con i propri pregi e i propri difetti. Tra questi, uno che sta facendo molto bene in questa stagione è Rafael Leao. Nonostante non abbia inciso nel derby contro l'Inter, l'attaccante portoghese ha comunque trovato la via delle rete in 8 occasioni durante questa stagione. A tal proposito, Massimo Brambati ha rilasciato delle dichiarazioni sull'esterno classe '99 ai microfoni di 'TMW Radio'. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore e attuale procuratore: "I giovani hanno tutti margini di miglioramento. Leao deve crescere in continuità, non solo senza palla. Deve aumentare le giocate all'interno di una partita". Esclusiva Ravezzani: "Kessié sembra mentalmente già fuori dal Milan".