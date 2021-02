Brambati: “Ibrahimovic a Sanremo? Non doveva neanche pensarci”

Le dichiarazioni di Brambati su Ibrahimovic del Milan

Massimo Brambati, ex calciatore in Serie A ed oggi procuratore sportivo, ha detto la sua sulla prossima partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. L’attaccante del Milan, come noto, sarà ospite fisso sul palco del ‘teatro ‘Ariston‘ dal 2 al 6 marzo. “C’è un gruppo di giocatori che rema da una parte, con tutte le difficoltà del caso e del momento, mentre un altro giocatore fa gli affari suoi. Non doveva neanche pensare di fare una cosa del genere. E non c’entra il momento”, ha commentato Brambati. Intanto Ibra ha “zlatanizzato” Pioli, leggi le sue parole >>>