Brambati: “Champions? Milan e Juventus rischiano di restare fuori”

Il procuratore sportivo Massimo Brambati ha parlato della corsa Champions League e dei rischi per il Milan di non entrare nelle prime quattro. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "La Juventus, insieme al Milan, rischia di più di rimanere fuori. L'Atalanta ormai è avanti, ha un'identità di gioco e sta bene fisicamente per questo sprint finale. Il calendario dei rossoneri è complicato, con diversi scontri diretti e con squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Per me la Juventus è una delusione. Sono state tante le scelte sbagliate, non solo Pirlo".