Brambati: “Calabria non lo riconosco come capitano, meglio Giroud”

Intervistato da Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta in Champions League con il PSG: "Non lo vedo come capitano Calabria, per fare queste uscite devi essere capitano dappertutto. Mi sembra che in un derby di Champions e anche di campionato anche lui ha sbagliato. Anche a lui è capitato di sbagliare cose elementari. A me non è piaciuto, certe cose le dici nello spogliatoio e non alla stampa. Hai dato del c*****e all’allenatore, hai tirato le orecchie ai compagni".