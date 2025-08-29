Pianeta Milan
Brambati attacca il Milan: “Allegri ha in mano una squadra peggiore dell’anno scorso”

Le dichiarazioni dure di Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Le dichiarazioni di Massimo Brambati sono state piuttosto critiche nei confronti del Milan. L'ex calciatore e procuratore sportivo, intervenuto a "Maracanà" su TMW Radio, ha analizzato la situazione attuale della squadra, esprimendo un giudizio alquanto severo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Brambati: "Il Milan non è partito col piede giusto, non solo per il risultato con la Cremonese ma..."

—  

“Non è una bella notizia quella di Jashari, è un infortunio serio e dispiace per il ragazzo, oltre che per i tifosi del Milan e per Allegri. Questo è un giocatore che poteva risultare importante, specialmente in questo avvio di stagione. Il Milan non è partito col piede giusto, non solo per il risultato con la Cremonese ma per una serie di insuccessi sul mercato che rappresentano una strategia sbagliata. Ci sono troppe persone che vogliono decidere e vogliono mettere il becco sulle decisione tecniche. Ci deve essere una persona che fa la scelta tecnica, un’altra fa le scelte economiche e deve fare solo quello. Non possono esserci 3-4 persone che prendono decisioni tecniche"

Continua: "Al Milan hanno preso Tare, ma ogni volta che prende una decisione poi fa fatica a farla imporre. Questo comporta degli insuccessi di mercato che non fanno bene neanche all’immagine della società. Il Milan dovrebbe ricevere un upgrade con l’allenatore, ma siamo sicuri che togliendo Reijnders e Theo Hernandez il Milan sia migliorato? Al netto che Thiaw a me non piaceva, ma ho l’impressione che sia stato messo in mano ad Allegri un Milan peggiore dello scorso anno”.

