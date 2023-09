L’ex Braida sicuro: “Il Milan è pronto ad affrontare qualsiasi avversario”

Sul Milan: "Diciamo che è partito col piede giusto, trovo una squadra che ha aumentato ritmo e personalità. Quando certi calciatori giocano a San Siro se non soffrono e gli viene naturale significa che sono giocatori da Milan, perché purtroppo altri sentono la pressione e quindi non riescono a dare il meglio delle loro qualità e possibilità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.