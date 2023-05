Braida: “Se non dovesse giocare Leao sarebbe un handicap per il Milan”

Intervistato dai microfoni di Rai GR Parlamento, Ariedo Braida , consigliere strategico della Cremonese , ha parlato del Milan e del peso che potrebbe avere l'assenza di Rafael Leao per il derby di Champions League contro l' Inter : "Se non dovesse giocare Leao sarebbe un handicap per il Milan. È un giocatore unico, straordinario, uno di quei giocatori che ti fa vincere le partite. Il Milan pero' e' sempre una squadra importante".

L'ex dirigente rossonero ha poi concluso: "Anche nelle ultime partite ha dimostrato di essere una squadra in salute. La partita è aperta, le percentuali per me sono 50 e 50. Per il Milan sarebbe bello incontrare Ancelotti in finale, mi piacerebbe molto. Milan-Real Madrid potrebbe essere, per i tifosi, una grande partita. Ancelotti è stato vincente sia da allenatore che da calciatore è in gamba, bravo e se lo merita".