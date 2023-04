Braida: “Il Milan ha scritto una grande storia, deve arrivare ad Istanbul”

Ariedo Braida ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità per il Milan di arrivare in finale di Champions League

Fabio Barera Redattore

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare sulla semifinale conquistata in Champions League dal Diavolo, che affronterà l'Inter. A tal proposito l'attuale consigliere strategico della Cremonese ha sostenuto come i rossoneri debbano arrivare ad Istanbul, sede dell'ultimo atto della massima competizione europea, proprio in virtù della storia e della tradizione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Ariedo Braida sul Milan — Sulla semifinale di Champions League contro l'Inter:"Ma non è finita, ci saranno altre finali per noi milanisti. Istanbul? Dobbiamo andare perché il Milan ha scritto una grande storia alla quale io ho partecipato, assieme a grandi personaggi: un grandissimo Presidente come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani".

Sul Milan:"Volevo mettere in risalto che il Milan è una grande squadra perché ha una grande storia. Se Berlusconi non avesse preso il Milan ma un’altra squadra non sarebbe la stessa cosa, perché la storia è importante e il Milan ha la storia dalla sua parte. Ha scritto grandissime pagine e lo continuerà a fare, per sempre".

Se il DNA ha permesso al Milan di battere il Napoli:"Ha un valore, è importante. Ha anche una squadra molto forte, ha dei giocatori importanti che hanno dimostrato che il calcio italiano si è rivalutato in questa Champions perché ha dimostrato che non è l’ultimo: ai quarti c’erano 3 squadre italiane, nessun altro le aveva, questo vuol dire che il calcio italiano sta recuperando posizioni". Champions League, le info sui biglietti per i derby >>>