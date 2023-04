Braida: “Il Milan ha una squadra forte e dei giocatori importanti”

Intervistato dai microfoni di SportItalia, l'ex dirigente rossonero, Ariedo Braida, ha parlato del Milan e dei giocatori a disposizione di Stefano Pioli. L'attuale consigliere strategico della Cremonese, infatti, ha commentato così le recenti prestazioni dei rossoneri in Champions League: "Il Milan ha una squadra molto forte, ha dei giocatori importanti che hanno dimostrato. Il calcio italiano si è rivalutato in questa Champions League, dimostrando di non essere l'ultimo. Nessun altro aveva tre squadre e questo vuol dire che il nostro calcio sta recuperando posizioni".