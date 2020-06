Braida: “Mi farebbe piacere tornare al Milan: resto fiducioso”

MILAN NEWS – L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida, attraverso un’intervista a Calciomercato.com, ha rivelato come gli piacerebbe tornare in rossonero: “Il Milan ce l’ho nel cuore e mi fa piacere che amici come Fabio Capello e Oscar Damiani mi accostino ancor oggi a quella società. Ma non mi piace dire di più, mi sembrerebbe di tradire il mio carattere friulano e quella discrezione che lo caratterizza. Diciamo che il Milan è una bella porta dalla quale farebbe piacere passare. Resto fiducioso. Vediamo se, avendo rappresentato l’inizio della mia vicenda calcistica, il Milan potrà essere ancora il mio futuro“.

