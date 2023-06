Braida: “Maldini? Da milanista dico che la storia è stata calpestata”

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan che concluderà la sua esperienza con la Cremonese al termine di questa stagione, è stato intervistato al QS e si è espresso anche sulla vicenda del licenziamento di Paolo Maldini. Per l'ex dirigente, infatti, il divorzio tra i rossoneri e l'ex capitano non è stato affatto rispettoso per la storia che Maldini ha scritto con la maglia del Milan. Ecco le parole di Braida.