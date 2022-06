Braida: “Maldini si è meritato il rinnovo alla grande: rappresenta il Milan”

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale', Ariedo Braida ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rinnovo di Paolo Maldini. Questo il suo intervento: "È un po' paradossale. Ha vinto il campionato insieme a Massara ed a tutti gli altri, però hanno fatto fatica a riconoscergli tutto questo. Il rinnovo se lo è meritato alla grande. Per me, che ho il Milan nel cuore, Maldini ha sempre rappresentato il Milan. La famiglia Maldini è il Milan. Tutti i tifosi lo ringrazieranno". Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>