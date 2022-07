Braida: “Maldini? Mai vista una roba del genere. È la storia del Milan”

“Non avevo mai visto una roba del genere. Parliamo di Maldini e Massara, ma parto da Maldini, che con il papà hanno rappresentato il Milan alla grande in questi 50 anni, vincendo Coppe dei Campioni e portando in giro per il mondo la maglia rossonera con prestigio e onore. Maldini è Maldini, la storia del Milan. Non si può prescindere da Maldini. Complimenti a lui, gli auguro le cose migliori, nuovi e futuri successi”. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>