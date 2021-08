Braida: “Maldini e Massara stanno facendo bene. Il Milan tornerà grande”

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato di Maldini, del Milan, sua ex squadra da dirigente, e della corsa scudetto

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato di Paolo Maldini e del Milan, sua ex squadra da dirigente. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sportmediaset' prima della gara di Coppa Italia contro il Torino: "Maldini non ha bisogno dei miei consigli, sta lavorando bene: quella composta da lui e Massara mi sembra una coppia valida. Il Milan tornerà grande, è solo questione di tempo. A lottare per lo scudetto saranno le solite: Juventus, Inter e Milan. Non scordiamoci di Napoli, Roma e Atalanta: sarà un campionato bellissimo, con il pubblico si comincia a vivere un'atmosfera diversa dunque speriamo che il Covid-19 rimanga fuori dagli stadi".