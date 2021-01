Brahim Diaz: “Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre. Sognare si può”

Milan, le parole di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport’. Le dichiarazioni:

Sull’inizio di stagione

“Il meglio deve ancora venire. Stiamo tutti bene e io mi sento alla grande. Sono contento per il rigore conquistato, per l’assist ma sopratutto per i tre punti e per la squadra”.

Sul sogno scudetto

“Sogno scudetto? Siamo il Milan, basta questa parola per capire che vogliamo vincere sempre, poi si vedrà. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita. Siamo primi e vogliamo continuare così”.

Sul gruppo

“Siamo un gruppo molto unito e vogliamo fare grandi cose insieme. Sognare si può“.

