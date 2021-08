Brahim Díaz: “Pioli ci ha insegnato tanto: ci fa migliorare e maturare”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato di come il tecnico Stefano Pioli curi, a Milanello, giornalmente i suoi calciatori

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa gli ha insegnato, nel suo primo anno in rossonero, il tecnico Stefano Pioli, Brahim Díaz ha risposto: "Mi ha insegnato tanto. È vero che la Liga e la Serie A sono diverse, ma il pallone non ha una lingua ed è il campo che parla. In Serie A ci sono giocatori di grande talento. Pioli ci ha insegnato moltissimo. È stato l'elemento fondamentale che ci ha fatto migliorare e maturare in ogni aspetto". Leggi qui l'intervista integrale di Brahim alla 'rosea' >>>