Brahim Díaz: “Il 21 mi piace: lo porterò al Milan con lavoro e sacrificio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Díaz, classe 1999, è giunto in prestito secco dal Real Madrid. Il fantasista spagnolo del Milan ha parlato ai microfoni di 'Sport Mediaset'. Interrogato sul suo numero di maglia in rossonero, Brahim Díaz ha spiegato: "Il numero non gioca, lo dico sempre, ma a dire il vero il numero 10 mi piace molto. L'ho avuto da bambino, ma anche il 21 mi piace molto. L'ho avuto nel Real Madrid e quest'anno l'ho voluto portare sulle spalle anche qui con molto lavoro e molto sacrificio in questo club che è il Milan".