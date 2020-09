Brahim Díaz: “Milan, voglio essere determinante con le mie giocate”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Díaz, classe 1999, è giunto in prestito secco dal Real Madrid. Il fantasista spagnolo del Milan ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘. Interrogato sulla pressione che si sente nel giocare in una squadra come quella rossonera, Brahim Díaz ha spiegato: “Sì è chiaro, mi piace la pressione. Il Milan è un club grandissimo, c’è questa pressione, bisogna vincere, bisogna vincere titoli, la verità è che voglio dimostrare tutto qui ed essere determinante e aiutare la squadra con le mie giocate”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL GIOCATORE >>>