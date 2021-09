Brahim Díaz: “Il coro dei tifosi è un onore. Sono grato per l’affetto”

Brahim Díaz, attaccante del Milan, ha parlato anche del coro che gli hanno dedicato i sostenitori rossoneri. Ricorda quello di Ricardo Kaká

"Per me è bellissimo. Ricardo Kaká è una leggenda, un calciatore che qualsiasi giovane ammira, è stato straordinario. Per me è un onore, ma ai tifosi sono grato anche per il modo in cui mi trattano, per l'affetto sin dal primo giorno. Cerco di restituirlo facendo bene in campo".