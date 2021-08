Brahim Díaz: “Il 10? Ho personalità e mi assumo la responsabilità”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha spiegato perché ha scelto di indossare la maglia numero 10 nella sua seconda esperienza rossonera

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul perché abbia scelto di indossare la maglia numero 10 in questa sua seconda esperienza rossonera, Brahim Díaz ha dichiarato: "Nella storia del Milan grandissimi giocatori hanno indossato il 10, ma a me piace la pressione. Ho personalità. Mi assumo la responsabilità e spero di essere all'altezza di questa maglia e di esprimermi al meglio". Leggi qui l'intervista integrale di Brahim alla 'rosea' >>>