Brahim Díaz: “Giroud? Grande qualità, fa gol. Ed è una bella persona”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato dell'acquisto, da parte dei rossoneri, del centravanti francese Olivier Giroud

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sull'impatto che uno come Olivier Giroud, nuovo acquisto rossonero, ha avuto nello spogliatoio milanista e sul campo, Brahim Díaz ha risposto: "Ottimo giocatore, di grande qualità ed in area fa gol. Ed è anche una bella persona: siamo felici di averlo con noi e segnerà molto". Leggi qui l'intervista integrale di Brahim alla 'rosea' >>>