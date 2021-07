Brahim Diaz: “Amo il Milan, il numero 10 mi dà motivazioni uniche”

Brahim Diaz, dopo il suo ritorno al Milan, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club. Questa la sua determinazione

"Il 21 è un numero che mi piace molto, ma è altrettanto vero che mi è sempre piaciuto anche il 10: è un numero unico nella storia del Milan. So che è pesante e che richiede grandi responsabilità, per il valore che il Milan e per i suoi colori. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club: sento di poterlo e volerlo fare. Amo questo club, voglio dare il massimo e prenderò il numero 10: mi piace tantissimo e ha un'importanza unica nella storia rossonera. Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche, mostrerò il mio talento e suderò fino all'ultima goccia di sangue per questo grande club e lotterò per fare una grande stagione".