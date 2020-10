Braglia su Milan-Roma: “Ibrahimovic è più leader e completo di Dzeko”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simone Braglia, ex portiere anche del Milan (con cui disputò solo amichevoli nella stagione 1997/1998), è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando quella che sarà la sfida fra Milan e Roma di questa sera.

Chi fra Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko vedi più decisivo? Braglia ha risposto così: “Credo sia più completo Ibra. Anche se Dzeko ha il suo peso all’interno della Roma. Pure il Milan ha bisogno di un leader, ma al di là dei 39 anni, Ibra ancora può trasmettere tanto all’intero organico. Stando invece alla partita di domani, penso che come squadra la Roma sia più completa, anche se il Milan ha tanto entusiasmo dalla sua parte, che trasmesso a tutta la squadra può far la differenza. Ha una rosa che seppur non sia forte come quella della Roma, ha comunque tutte le carte in regola per poter vincere la partita”.

