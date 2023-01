Braglia: “Sportiello? Io prenderei Vicario. Sulla lotta scudetto…” | News

Intervenuto su 'TMW Radio', Simone Braglia ha parlato del possibile arrivo al Milan di Sportiello e della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Il rientro di Maignan è lungo. E' importante come prestazioni e leadership uno come lui. Tatarusanu non ha convinto in pieno dal punto di vista delle prestazioni, è un secondo portiere ma quest'anno è diversa la questione. Quest'anno sei la squadra campione d'Italia e devi avere qualcosa di più. Sportiello? Terrei Tatarusanu a questo punto. Io prenderei Vicario. Il problema di Maignan è più serio di quello che si vuole dare a vedere. Un problema ai gemelli per un portiere, vista anche la fisicità, è più importante di un problema a una mano".