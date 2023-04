Braglia: “Nel Napoli è decisivo il collettivo, punto su Maignan”

Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al big match dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan

Fabio Barera

L'ex giocatore Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Milan ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. Di seguito le sue parole.

Le parole di Simone Braglia in vista di Napoli-Milan — Sull'assenza di Osimhen:"Solitamente chi è fuori, credo che l'assenza non incida. Da tifoso napoletano però dico che l'assenza in chiave Champions è dura".

Sulla sfida del Maradona:"Nelle ultime partite Osimhen è stato determinante, anche come leadership, quindi sarà un'assenza pesante per la Champions. Regalare uno come Osimhen agli avversari non è una cosa di poco conto".

Sulle mosse del Milan per impensierire il Napoli:"In una partita importante, potrebbe esserci quel clic mentale che ti può permettere di raggiungere un risultato importante come quello del quarto posto. Io credo che ci siano aspetti di emotività che possono sovvertire il risultato".

Su chi punta per Napoli-Milan:"Se ha voglia di giocare, Leao è l'elemento che può far ottenere un risultato importante al Milan. Nel Napoli è decisivo il collettivo, Ma sarà decisivo anche un super-Maignan".