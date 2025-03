Braglia: “Milan? Fabregas mi piace, ma io continuerei con Conceicao perché …”

Intervenuto a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e dei rumors legati a Sergio Conceicao e alla panchina rossonera: "Fabregas al Milan? A me piacerebbe ma è socio del presidente ed è intrigante il progetto Como comunque. Io terrei Conceicao perchè comunque in tutto questo marasma secondo me l'identità del Milan potrebbe uscire fuori. L'allenatore per me è valido".