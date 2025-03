Braglia: “Milan? Accuserei tutti, ma la più responsabile è la società”

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro il Bologna nella sfida di recupero in campionato: "La situazione del Milan? Accuserei tutti, la più responsabile è la società. Cambiano gli allenatori, il prodotto non cambia, quindi qualcuno è colpevole di questo. Quando i giocatori pensano egoisticamente solo a se stessi, non va bene, quindi chi fa rispettare le regole deve intervenire ed è la società che deve farlo. Per me ha sbagliato anche i tempi per definire una rosa di un club con questa storia. Anche i giocatori sono colpevoli, ma chi fa rispettare la moralità e l'etica è la società. Certe cose con Galliani non si vedevano".